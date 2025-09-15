◆陸上世界選手権（15日、東京・国立競技場）男子110メートル障害の予選が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（JAL）は13秒22の5組2位で危なげなく16日の準決勝に進出した。8月には日本勢で初めて12秒台突入となる12秒92をマークしたエースが、この種目での日本勢初メダルはもちろん、トラック種目で初の金メダルへ好発進した。今季は安定して好タイムを連発し世界最高峰のダイヤモンドリーグでも上位を争った。地力