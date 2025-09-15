東京ヴェルディは９月15日、J１第29節でFC東京と対戦。60分に長倉幹樹のループシュートで失点。０−１で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、城福浩監督は「今、持てる力は、選手は出してくれた」と労う。「我々の目ざすものをやろうとしてくれたけど、残念ですね、サポーターに悔しい思いをさせたと思います」と続けた。東京Vはこれでリーグ戦では４戦勝ちなし（１分け３敗）。不調の要因の１つは得点力不足で、７月