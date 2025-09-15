◇陸上世界選手権第3日女子100メートル障害準決勝（2025年9月15日国立競技場）女子100メートル障害の準決勝が15日に行われ、2大会ぶりの出場となる日本記録保持者の福部真子（29＝日本建設工業）は13秒06で1組7着となって敗退した。レースを終えた福部は取材エリアで「今季最悪の走りをしてしまった」と言いつつも、ここまでの歩みを問われると、涙を流した。「菊池病になった時に、もう終わりだなと思っていたし、