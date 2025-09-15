女優の江口のりこ（45）が15日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（月曜後7・00）に出演。知られざる交友関係を打ち明けた。今回の放送では、江口がサンドウィッチマン、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹、「カラテカ」の矢部太郎とともに、創立100周年を迎えた「大井川鐵道」に乗り込み、飲食店を探す旅に参加した。旅の道中、江口と矢部が20代からの親友であることが明かされ、伊達みきおは「意外！」と驚きの声