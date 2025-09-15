（資料写真）１５日午後２時５５分ごろ、神奈川県鎌倉市笛田３丁目、無職の男性（９０）方で「住宅の中から煙が上がっている」と目撃者から１１９番通報があった。木造２階建てを半焼したが、けが人はいなかった。神奈川県警鎌倉署によると、男性は１人暮らし。出火当時は在宅していたが、屋外に避難し無事だった。署は出火原因などを調べている。