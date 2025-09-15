音楽ユニット、レキシの池田貴史（51）が15日、大阪市のインテックス大阪で最終日を迎えた小籔千豊主宰のフェス「KOYABU SONIC 2025」にアーティストのトリとして出演した。コヤソニには4回の出演を誇るが、マネジメント契約の問題など“大人の事情”もあって、18年以来の出演となるレキシ。出演前の囲み取材では「ずっと出たかった。思いぶつけます」とやる気満々。世の中はコメ不足に揺れたが、「気持ちだけでもね。豊作の年にし