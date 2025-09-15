お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、お笑いコンビTKOの木下隆行（53）が自身の一部SNS投稿をめぐって謝罪したことについて言及した。既に削除されているとみられる木下のインスタグラムには、現地の僧侶のようなけさを着た姿で寺院の前で撮影した姿の動画などが投稿されていた。仏教徒が多いタイの刑法では、僧侶ではない人が僧侶のように装う行為をすることな