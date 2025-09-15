◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）女子１００メートル障害準決勝で、昨年のパリ五輪代表で２大会ぶり２度目の出場となった福部真子（日本建設工業）は、１３秒０６で１組７着。日本勢初となる決勝進出には届かなかった。福部は「最悪な走りをしてしまった悔しい気持ちはありますが、大きな舞台で２本、大歓声の中で走ることは、いくらお金を払っても経験できることではない。競技人生の財産。スタートがどうしてもうま