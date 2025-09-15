青学大陸上部の原晋監督１５日、都内で行われた「ａｄｉｄａｓＨｏｕｓｅＴｏｋｙｏｓｅｓｓｉｏｎ」に出席し、男子マラソン界の展望を語った。世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）の同種目では、アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が２時間９分４８秒で金メダル。同タイムながら写真判定の末に敗れたアマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダルを獲得した。その一方で日本勢は近藤亮太（三菱重工）