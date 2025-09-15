◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節ＦＣ東京１―０東京Ｖ（１５日・味スタ）ＦＣ東京が東京Ｖに１―０で勝利した。Ｊ１で１６年ぶりに対戦した昨季からここまで３戦３分けで、通算でもリーグ戦６勝５分け６敗の互角の戦いだった東京ダービー。立ち上がりチャンスを作ったのは東京Ｖだった。初先発のＦＷ唐山がゴール前で倒されて直接ＦＫを獲得するも、ＦＷ染野のキックは壁に阻まれる。さらに同１７分にはＭＦ斎藤のミドルシ