WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（69）が自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と前WBC、IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（27＝M・T）のスーパーマッチを予想した。具志堅氏は「スピード、パンチ力は互角」と切り出した。その上で、「中谷さんの左ストレートは真っ直ぐなのか横からなのか、どこから出るか分からない」と説明