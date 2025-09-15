陸上の東京世界選手権は１５日、国立競技場で女子１００メートル障害準決勝が行われた。福部真子（日本建設工業）は１３秒０６の１組７位、中島ひとみ（長谷川体育施設）は１３秒０２の２組７位で、ともに決勝に進めなかった。男子走り幅跳び予選では、橋岡優輝（富士通）は７メートル９５で全体１３位、伊藤陸（スズキ）は７メートル６８の全体２７位、津波響樹（大塚製薬）は７メートル４２の３６位で、いずれも敗退した。橋