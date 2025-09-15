【セリエA】カリアリ 2ー0 パルマ（日本時間9月13日／ユニポル・ドーモス）【映像】辛辣評価…鈴木彩艶の２失点カリアリ戦でのパフォーマンスに、イタリアメディアからはパルマのGK鈴木彩艶へ辛辣な評価が寄せられている。日本時間9月13日のセリエA第3節で、鈴木が所属するパルマはアウェーでカリアリと対戦。パルマからすれば新体制でのリーグ戦初勝利を掴みたかったが、0ー2で敗戦した。33分の先制点を献上した場面では、