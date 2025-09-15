30代になると周りが結婚し始めるため、焦る人が増える時期だと思います。ただ、結婚願望がない人や自立心が強い人は、そこまで焦る気持ちがなく「一生働き続けたい！」と考えているのではないでしょうか？とはいえ、周りの反応は気になってしまいますよね……。今回は、結婚願望がないアラサー女子がショックを受けた話をご紹介いたします。結婚願望がないのは変？「同級生の結婚式に招待されることが増え、結婚を意識することも