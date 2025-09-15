お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のよしこさんとまひるさんが、一日警察署長に就任です。15日、警視庁新宿警察署の一日警察署長に就任した「ガンバレルーヤ」のふたり。2024年、東京都内で発生した交通事故の約45％が自転車に関係するものだったとして、改めて自転車の交通ルールやヘルメットの正しい着用を呼びかけました。笑いの絶えない中、グッズを配布するなどして交通安全を訴えました。