加藤勝信財務大臣は、9月22日告示の自民党総裁選について、「今回は応援する側につこうと思っている」と出馬を見送る考えを表明しました。加藤財務大臣は15日、YouTubeの政治討論番組に出演し、22日告示の自民党総裁選に出馬しない考えを示しました。加藤氏は去年の総裁選に出馬し、今回も出馬を摸索してきましたが、“今回と前回の総裁選は違う。前回は自民党に色んなメンバーがいることが1つのポイントだったが、今回は自民党と