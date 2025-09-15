【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」のリリースを記念して、日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて緊急生配信が決定したことが発表された。 ■「お願いバッハ！」を初めてフルサイズパフォーマンス！ 表題曲「お願いバッハ！」の特別パフォーマンスライブで、初めてフルサイズのパフォーマンス見ることができる。配信は発売当日の9月17日17:30からと