◇陸上世界選手権東京大会第3日男子110メートル障害予選（2025年9月15日東京・国立競技場）男子110メートル障害の予選が行われ、村竹ラシッド（23＝JAL）は予選5組に登場。13秒22の2着で準決勝に駒を進めた。選手紹介されると、カメラに向かってポージング。「1日目、2日目とあれだけ盛り上がってるので、自分からも盛り上げようかなと。（ポーズは）昔見てたアニメ（ボボボーボ・ボーボボ）のです」と説明した。ス