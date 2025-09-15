東映が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」で『仮面ライダーガヴ』（2024）の第1話、第2話が配信された。【動画】YouTubeで公開された『仮面ライダーガヴ』第1話第1話「おカシな仮面ライダー!?」は昨年9月1日に放送された。あらすじは「異世界からやってきたショウマ（知念英和）は、腹ペコで倒れているところを始（平野絢規）という少年に救われる。始にもらったお菓子を大興奮で口にするショウマだっ