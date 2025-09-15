CLAN QUEENが、9月3日(水)に配信リリースした新曲「MONOPOLY」のミュージックビデオを公開した。新曲「MONOPOLY」はサーカスのような煌びやかさの中に暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延するCLAN QUEENらしさの詰め込まれた楽曲となっており、何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジで構築され、よりスリリングで危ういサウンドが印象的だ。今回のMVも