内田彩が、アーティストデビュー10周年を記念したリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』を、デビュー記念日の11月12日にリリースすることが決定した。これは、本日開催されたリバイバル公演＜AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜＞そして10周年を締めくくるライブ公演＜AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜＞で発表されたもの。内田彩は昨年