◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）女子１００メートル障害決勝では、３０歳で初代表の苦労人・中島ひとみ（長谷川体育施設）が登場。１３秒０２の２組７位で、同種目の日本勢初の決勝進出を逃した。遅咲きのハードラーだ。今季、５月のセイコー・ゴールデングランプリ（１２秒８５）、７月初旬の日本選手権の予選（１２秒８１）で自己ベストを連発し、３０歳の今年、群雄割拠の女子ハードル界でようやくトップと肩を並