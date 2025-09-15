岡山市で路面電車とバスが衝突15日午後9時過ぎ 15日午後8時35分ごろ、岡山市北区の県道交差点で岡山電気軌道の路面電車と岡電バスの路線バスが衝突しました。この事故で路面電車は脱線し、周辺には破片が散乱しました。 警察によると、現場は岡山市北区表町2丁目の「城下筋」と「あくら通り」が交わる交差点です。「城下筋」を南へ向かって進んでいたバスが右折したところ、北に向かって進んでいた路面電車と衝突した