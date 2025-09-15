武田梨奈（34）が15日、東京・池袋HUMAXシネマズで行われた主演のアクション映画「By 6 am夜が明ける前に」（向井宗敏監督、10月3日公開）完成披露試写会に登壇。「私自身、久しぶりのアクション。早く見ていただきたかった」と喜んだ。10歳で始めた琉球少林流空手道月心会で黒帯を取得し、07年に映画「こわい童謡」で女優デビュー。08年の映画「ハイキック・ガール！」で映画初主演した武田にとって、久々のアクション映画とな