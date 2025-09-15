少なからず物議を醸すワンシーンだった。FC東京は９月15日、J１第29節で東京ヴェルディと味の素スタジアムで対戦。60分に長倉幹樹の鮮やかなループシュートで先制に成功する。その長倉が90＋１分に警告を受ける。敵陣右サイドの深い位置。長友佑都の激しいチャージに福田湧矢がゴールライン際で倒れる。その後の流れでキープした長倉が、CKを取ろうとしたか、倒れたままの福田にボールを当ててしまう。 この行為にヴ