いざという時、従来型の避難訓練で大規模災害を乗り越えることはできるのでしょうか？2024年夏の東京都知事選で15万票を獲得、先の参院選で1議席を獲得した「チームみらい」党首・安野貴博氏の著者『1％の革命 ビジネス・暮らし・民主主義をアップデートする未来戦略』では、AIを起爆剤にして各業界をアップデートするための方法論を提言しています。本書から一部抜粋し、個人に最適化された避難シミュレーションを可能にする革新