（竹井アナウンサー）「北海道最高峰の大雪山系の旭岳。緑一色のように見えますが、少しずつ黄色く色づいています」標高およそ２３００メートルの大雪山系旭岳です。３合目から５合目付近にかけて「ナナカマド」や「チングルマ」などの高山植物か少しずつ色づき始めています。（竹井アナウンサー）「頂上まで山を登り切った登山客がたくさん写真を撮っています」旭岳ロープウェイの運行会社によりますと、