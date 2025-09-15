ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のワールドプレミア デンジ役は戸谷… 藤本タツキ チェンソーマン 漫画家 このマンガがすごい！ テレビ 借金 マンガ デビル パン オリコン 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」のワールドプレミア デンジ役は戸谷菊之介 2025年9月15日 21時23分 リンクをコピーする 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）のワールドプレミアが15日、都内で開催。デンジ役・戸谷菊之介、マキマ役・楠木ともり、早川アキ役・坂田将吾、レゼ役・上田麗奈が登壇した。【動画】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌米津玄師の「IRIS OUT」待望の劇場版となった『レゼ篇』。製作についての話を聞いたと時の感想を問われると坂田は「『待ってました！』という感じですね」と明かす。すると楠木は「今 記事を読む おすすめ記事 「べらぼう」新キャスト発表！“馬琴”津田健次郎＆“北斎”くっきー！が初大河 井上芳雄は2度目 2025年9月15日 10時0分 米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の予告編が「あまりにもよくできていた」 SEを“逆輸入” 2025年9月15日 20時41分 日向坂46金村美玖、“Wセンター”小坂菜緒との関係性明かす「EX大衆」表紙登場【独占カットあり】 2025年9月12日 17時0分 戸谷菊之介、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』レゼのかわいさにメロメロ「ずっとかわいかった」 2025年9月15日 20時40分 90年代席巻のトレンディ女優、15歳イケメン長男とドライブ満喫「親子関係がステキ」 2025年9月14日 17時30分