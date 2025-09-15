「陸上・世界選手権、男子１１０メートル障害予選」（１５日、国立競技場）２大会連続の決勝進出を目指した泉谷駿介（住友電工）は、１３秒５２で１組５着だった。即時に準決勝進出が決まる４着以内に入れず、後の組の結果を待ったが、タイムで予選敗退となった。スタートで大きく出遅れた。リアクションタイムは、組で最も遅い０・３２５秒。出遅れた理由について「横の選手がピクついて。やり直しかなと思ったらそのまま行