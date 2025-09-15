■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子走幅跳の予選が行われ、オリンピック™2大会連続出場の橋岡優輝（26、富士通）は、3回目の跳躍で7m95を跳んだが、予選通過ラインに3?届かず、予選敗退となった。22年オレゴン大会以来2大会ぶりの決勝進出はならなかった。世界陸上初出場の伊藤陸（24、スズキ）、3大会ぶりの出場となった津波響樹（27、大塚製