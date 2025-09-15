FC東京―東京V後半、先制ゴールを決めるFC東京・長倉（左）＝味スタ明治安田J1第29節最終日（15日・味の素スタジアム＝1試合）FC東京が東京Vに1―0で勝ち、5試合ぶりの勝利で勝ち点34とした。後半に長倉が得点した。東京Vは4試合勝ちなしで同32のまま。