「ＤｅＮＡ３−０巨人」（１５日、横浜スタジアム）巨人は完封負けで３位転落となった。先発の田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発し、６回５安打２失点と力投。だが、打線の援護なく２００勝達成は持ち越しとなった。阿部監督は「うん、頑張ったね。何とか勝たせてあげたかったけど」と田中将の力投を評価。丸、キャベッジに超ファインプレーを見せ、「負けはしたけど、すごくみんな気持ちが出ていて、負けてい