お笑いタレントの小籔千豊（52）が15日、大阪市のインテックス大阪で最終日を迎えた主宰のフェス「KOYABU SONIC 2025」に出演した。最終日はRIP SLYME、アイナ・ジ・エンドらが出演。3日間で延べ2万人が来場し、小籔は「僕が包装紙やから、お客さんが入るんかなとか不安もありましたけど、行った人の口コミもあったのか、表面は小籔やけど、包装紙むいたら中はええの詰まってるぞと知れ渡ってきたのか、今まででお客さんも1番入っ