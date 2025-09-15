【モデルプレス＝2025/09/15】女優の齊藤なぎさが20日、自身のInstagramを更新。様々な夏のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】齊藤なぎさ、暗髪ロングの新ヘア披露◆齊藤なぎさ、“久々”新ヘア披露齊藤は「髪の毛を伸ばしてみました。ちょっと久しぶりの暗め髪ロング！どうでしょうか！！！」と、暗髪のロングヘアを披露した。最近までミディアムヘアが定着していた齊藤のスタイルに、ファンからは「似合ってる