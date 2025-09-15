◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）女子１００メートル障害準決勝で、昨年のパリ五輪代表で２大会ぶり２度目の出場となった福部真子（日本建設工業）は、１３秒０６で１組７着。日本勢初となる決勝進出には届かなかった。苦しみ抜いてたどり着いた舞台だった。昨年１２月に首のリンパ節が腫れて発熱する「菊池病」の発症を公表した。原因不明で、５月のアジア選手権（韓国）を辞退するなど、今季は思うような調整ができ