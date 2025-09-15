◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）西前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）は西同８枚目・金峰山（木瀬）を下し、初白星を挙げた。立ち合いで相手の強烈なもろ手突きを食らったが、迷わず踏み込み、豪快な上手投げ。「相手も手が長いし、押してくると思ったので、自分から当たっていった。（上手投げは）体が反応できた」と納得の様子で振り返った。新小結の先場所は３勝１２敗と上位の壁にはね返され、番付を大きく下げた。今