◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子１１０メートル障害で、メダルの期待がかかる日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、１３秒２２の５組２位で１６日の準決勝に進出した。村竹は国立の舞台で快走し「こんなにお客さんいると思わなくて、正直ビックリしてますけど、大観衆の中で走れてとてもうれしく思う。こんなにたくさんのお客様に見ていただいて幸せです」と感無量だ。スタート前にはカメラに向かって両