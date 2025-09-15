美しすぎる高級インテリアに「いい意味で“スズキらしくない”」と反響も！2025年7月10日、スズキはブランド初となる量産バッテリーEV「新型e VITARA（イー ビターラ）」の日本仕様に関する情報を、ティザーサイトで先行公開しました。スズキの電動化戦略における重要なモデルに位置付けられる新型イービターラですが、同車に対してさまざまな反響が見られます。高級内装採用したスズキ新型「イービターラ」【画像】超カッコい