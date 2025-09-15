１３日のアイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１で６着だったシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）について１５日、矢作厩舎の公式Ｘが「能力を発揮しきれなかった原因を精査するため、現地時間月曜日に詳細な検査を行う予定です」と明かした。同レースには昨年３着に続く２年連続の参戦だったシンエンペラー。臨戦過程は昨年より順調だったという矢作調教師はレース後、「何が何だか、よく分からないです」