１５日に東京・国立競技場で行われた陸上の世界選手権で、男子１１０メートル障害に出場した泉谷駿介（住友電工）は１３秒５２の１組５位で、まさかの予選敗退となった。２０２３年の前回大会。この種目で日本選手初の入賞となる５位に入った泉谷だが、この日はいきなりミスがあった。スタートの号砲が鳴ったのに、明らかに動き出しが遅かった。リアクションタイムはほとんどの選手が０秒１台なのに、泉谷は全選手中最も遅い０