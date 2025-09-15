フットウェアブランドとして世界中から愛されるBIRKENSTOCKが、この秋ボディケア分野に新たな一歩を踏み出しました。ドイツ製100％天然由来成分にこだわり、心とからだを癒す「CARE ESSENTIALS」からボディケアシリーズが誕生。日々のスキンケアをより豊かに、そしてホリスティックに楽しめるラインナップです。ヴィーガン認証取得で環境にも優しく、五感を満たすケア体験をお届けします。 BIRKENSTOCKの新ボディケア