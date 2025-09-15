6回を投げ終えベンチに戻る巨人・田中将＝横浜巨人の田中将大投手が15日、横浜スタジアムでのDeNA戦で先発したが、6回2失点で今季3敗目を喫し、史上4人目の日米通算200勝達成は持ち越しとなった。8月21日のヤクルト戦で通算199勝目を挙げたが、同28日の広島戦では打ち込まれ、2軍での調整を経て臨んだ登板だった。試合は巨人が0―3で敗れた。