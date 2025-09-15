家事の分担をしている家庭も多い一方で、まだ家事をしない旦那さんがいるのは事実。進んで家事をする人とそうでない人の違いは、何によって生まれるのでしょうか……。そんな疑問を感じることもありますよね。ママスタコミュニティのあるママも同じようなことを考えているようです。『「進んで家事やる男性」と「やらないのが当たり前の男性」は、どこで差が生まれるんだろうね？母親の育て方？父親に似る？元彼女の影響？