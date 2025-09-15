私（チナツ、40代）は夫（カズマ、40代）と小6の息子（ケイ）との3人暮らし。今年は小学校生活最後の運動会。息子は応援団長という大役を任され、練習に励む毎日です。しかし今月の運動会を目前に、義父の一周忌と運動会が重なっていることがわかりました。私たち夫婦は話し合い、夫は一周忌へ、私と息子は運動会へ行くことにしたのですが、義母（ミズエ、70代）は一周忌を優先すべきだと言います。義母から怒りの連絡があったこと