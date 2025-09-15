今年3月、新潟県三条市内の宿泊施設で10代の姪に性的暴行をした疑いでおじにあたる40代の男が再逮捕されました。不同意性交等の疑いで再逮捕されたのは、中越地区に住む農業施設の関連団体職員の40代の男です。男は3月8日、三条市内の宿泊施設で10代の姪に対し、同意がないまま性的暴行をした疑いがもたれています。警察によりますと、事件は男が同様に姪に対して性的暴行を加えた疑いで8月にも逮捕されており、その余罪捜査の中で