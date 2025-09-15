加藤勝信財務相自民党の加藤勝信財務相は、総裁選（22日告示、10月4日投開票）への出馬を見送り、小泉進次郎農相の支援に回る方向で調整に入った。小泉氏側は選対本部長として迎える考え。加藤氏は保守系の議員連盟「創生日本」メンバーで、保守層の取り込みを意識したとみられる。複数の関係者が15日、明らかにした。加藤氏は安倍、菅両政権で厚生労働相や官房長官など要職を歴任。昨年の総裁選に立候補し、9候補中最下位に終