巨人戦に先発したDeNAのケイ＝横浜DeNAが4連勝で2位に浮上した。ケイが11三振を奪い、来日初完封で今季9勝目。0―0の六回に石上の2点二塁打で均衡を破り、七回に度会のソロで加点した。巨人は3位に後退。田中将は6回2失点で3敗目を喫した。