ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■獅子座（しし座）カード：恋人（逆位置）金銭面で迷いや甘い誘いに注意が必要である。魅力的な投資