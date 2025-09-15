シュナーベルＥＣＢ理事 インフレの上方リスクが優勢になりつつある 関税、サービス・食品インフレ、財政政策が要因となり得る 関税はサプライチェーン全体でインフレ圧力を生む見込み ユーロ圏経済成長は潜在成長率を上回る見通し ユーロ高の転嫁効果は限定的