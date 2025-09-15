◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目となる日米通算２００勝達成は次戦以降に持ち越しとなった。ＤｅＮＡ戦に先発し、丸やキャベッジの好守にも助けられながら５回まで無失点。しかし、０―０の６回に石上に右越え２点二塁打を許し、６回２失点で３敗目を喫した。直接対決２連戦に連敗したチームは８月２日以来の３位転落。残り１１試合、２位でのＣＳ本拠地開催